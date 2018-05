Suspeitos de agressões em Alcochete distribuídos em celas da GNR e PSP

Dois dos 23 detidos na sequência dos incidentes na Academia de Alcochete do Sporting são considerados os elementos mais próximos do líder da claque sportinguista, Nuno Miguel Mendes, mais conhecido por Mustafá ou Musta. Valter e Tiago, referenciados entre os adeptos leoninos como sendo os principais colaboradores do dirigente da claque, estão detidos juntamente com mais 21 elementos, na sua maioria adeptos da Juve Leo. Porém, em comunicado divulgado por aquela estrutura há dois dias, a Juve Leo, "lá porque aparece uma pessoa com camisola da claque", não se revê nos "atos praticados", segundo pode ler-se na Sábado