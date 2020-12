Taarabt regressa ao onze do Benfica para jogo com o Paços de Ferreira

Adel Taarabt deve ser a surpresa do onze do Benfica amanhã (20h00, BTV) diante do P. Ferreira, apurou o CM.









O médio marroquino já treina com os companheiros desde quarta-feira – depois de ter testado negativo à Covid-19 –, dez dias depois da primeira análise positiva. O sacrificado deve ser Chiquinho, que foi titular na goleada imposta ao Lech Poznan (4-0).

Pizzi vai assim manter-se no apoio a Darwin Núñez, uma dupla que deu bons resultados no jogo da Liga Europa (o português fez duas assistências e um golo, enquanto o atacante uruguaio marcou o quinto na prova). O alemão Luca Waldschmidt, que começou no banco de suplentes nos dois últimos encontros, também é uma possibilidade para jogar de início diante do conjunto pacense num encontro dirigido pelo árbitro Rui Costa (Porto).





Jorge Jesus não deve proceder a alterações profundas no onze. O técnico tem alertado para a qualidade do conjunto pacense e, por isso, vai entrar com a equipa que mais garantias lhe dá. Até porque os próximos jogos têm uma dificuldade menor para as águias e, aí, os habituais titulares podem descansar. O Benfica defronta na quinta-feira o Standard Liège para a Liga Europa (os encarnados já estão apurados) e no fim de semana seguinte bate-se com o vencedor do jogo Vilafranquense-Sanjoanense (ambos do Campeonato de Portugal) para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.