Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tabu sobre saída de Ronaldo agita Mundial

Ronaldo deixou no ar a hipótese de sair do Real Madrid para rumar a outras paragens.

Por Luís Magalhães | 08:02

Cristiano Ronaldo está no centro do furacão do futebol mundial, dias antes de integrar os trabalhos da seleção e numa altura em que se fala que pode deixar o Real Madrid. Após ter conquistado a quinta Liga dos Campeões da carreira, o capitão de Portugal proferiu algumas declarações enigmáticas relativamente ao seu futuro.



"Foi muito bonito estar no Real Madrid", afirmou logo após o apito final, na vitória dos merengues sobre o Liverpool, que levou o Real Madrid a vencer a melhor prova do Mundo de clubes pela terceira vez consecutiva. Ontem na receção apoteótica em Madrid, o jogador acabou por ser muito acarinhado pelos adeptos merengues. O avançado português de 33 anos agradeceu o apoio."Obrigado por estarem aqui. Fizemos história graças ao vosso apoio", no Bernabéu mais de 80 mi l pessoas pediram ao jogador para que fique. O jogador, algum tempo depois da final de Kiev, já tinha vindo a público dizer que se arrependia de falar sobre o seu futuro "a quente", embora assuma que vai falar nos próximos dias com o seu empresário. Ontem no Bernabéu despediu- -se com um "até para o ano".



Florentino Pérez, presidente do Real, respondeu ao português: "Perguntem-lhe... Não é uma questão de ficar ou não. A questão é que tem contrato", frisou. Estas declarações também fazem recordar temporadas passadas, nas quais CR7 já fez o mesmo tipo de ‘jogo’, deixando os adeptos em suspense.



De recordar também o processo judicial que está em marcha contra o avançado. O fisco espanhol exige o pagamento de uma multa de 14 milhões de euros por CR7 não ter declarado a cessão de direitos de imagem, o que pode estar na origem da intenção de abandonar o clube. A imprensa refere que esta poderá ter sido uma forma de pressionar o Real a pagar uma eventual multa.



PORMENORES

Mal-estar no balneário

A imprensa espanhola refere que as declarações de Ronaldo não agradaram aos colegas.



Declarações do capitão

Sergio Ramos, no final do jogo, disse que Ronaldo não encontra melhor lugar para estar.



Vídeo a contrariar

Num vídeo publicado por Marcelo, CR7 entra na brincadeira com o lateral e com Casemiro.



Fonte diz que ainda falta uma a CR7

José Fonte, central que atua na China, já está integrado na seleção nacional, mas não esquece o capitão. Depois de ter conquistado mais uma Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo assinalou o momento na sua página de Instagram: "Que sonho! Cinco Ligas dos Campeões." José Fonte mostrou-se atento e respondeu ao craque, ao alertar que ainda lhe falta um troféu. "Falta a do Mundo! ‘Bora’ mano", escreveu nos comentários o defesa-central.



Jorge Mendes mantém as dúvidas

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, elogiou o craque. "O Cristiano é, foi e será o melhor do Mundo, nada mais", referiu à RTP. No entanto, a imprensa espanhola avança que Mendes já se reuniu com o Real Madrid para negociar um novo contrato. Em janeiro, a proposta do clube passava por uma subida salarial por objetivos, mas CR7 recusou-a, considerando-a uma ofensa.



Jogo da Tunísia é para "afinar e tirar ilações"

Fernando Santos quer ganhar o primeiro jogo de preparação da seleção nacional para o campeonato do Mundo da Rússia, hoje, diante da Tunísia, no Estádio Municipal de Braga. "Estes jogos servem para afinar a equipa, para chegar na máxima força à competição. Tiramos ilações para sabermos onde mexer para melhorar" garantiu o selecionador nacional. No entanto, o resultado também está em jogo. "Quando estamos em representação da seleção nacional os resultados interessam sempre, não interessa se são amigáveis ou menos amigáveis ou em competição. Antes ou depois de um campeonato do Mundo tudo é importante" garantiu Fernando Santos.



O campeonato europeu é o cartão de visita de Portugal. O técnico não desvaloriza mas afasta a pressão. "Ser campeão europeu é importante mas não deixa nem mais nem menos conforto. Portugal vai jogar como sempre jogou, com o empenho de todos os jogadores e vai manter as suas característica" afirmou o selecionador nacional.

No campeonato da Europa de 2016, viagem de regresso de Fernando Santos marcada para depois da final - em que Portugal venceu a França, na final em Paris - funcionou como superstição. Desta vez, Fernando Santos recusa comparações. "Quando tiver a data direi. Já o disse muitas vezes, fotocópias não vão colar nunca, isso não existe" afirmou o selecionador nacional.



Estado de espírito de atletas sportinguistas não preocupa

Os jogadores cedidos à seleção nacional pelo Sporting vivem momentos conturbados. O clube passa por uma crise diretiva. Rui Patrício, William e Gelson Martins contam com a confiança total do selecionador nacional. "Essa questão já foi respondida e em termos de seleção nacional o caso está resolvido. Conto com eles e tenho a certeza de que o foco dos jogadores está totalmente centrado nos objetivos da equipa nacional", disse o técnico.