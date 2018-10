Benfica, Sporting e FC Porto conhecem adversários da quarta ronda da Taça de Portugal

Águias, lesões e dragões já sabem com quem medem forças.

15:08

As 16 equipas da Liga NOS qualificadas para os 16 avos de final da Taça de Portugal já conhecem os adversários na quarta eliminatória, no sorteio que se realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O Sporting mede forças com Lusitano Vildemoinhos, o FC Porto encontra o Belenense e o Benfica recebe na Luz o Arouca.



Todos os jogos da 4ª eliminatória da Taça de Portugal:



- Tondela-Vale Formoso

- Benfica-Arouca

- União da Madeira-V. Guimarães

- Espinho-Boavista

- Penafiel-V. Setúbal

- Paços de Ferreira-Casa Pia

- Montalegre-Águeda

- Sp. Covilhã-Moreirense

- Marítimo-Feirense

- FC Porto-Belenenses

- Lusitano de Vildemoinhos-Sporting

- Cova da Piedade-Aves

- Leixões-Anadia

- Sp. Braga-Paiense

- Rio Ave-Silves

- Santa Clara-Chaves