Aves nos grupos da Liga Europa, Sporting na 3.ª pré-eliminatória

Época 2018/19 do leão começa com jogo europeu a 9 de agosto.

21:50

Para lá de ter representado a perda de um objetivo da temporada, a derrota na final da Taça de Portugal provocou mudanças no calendário do Sporting da próxima temporada. É que, ao apurar-se para a Liga Europa via campeonato, pelo terceiro posto, os leões entram na prova da UEFA na terceira pré-eliminatória, que se disputa a 9 de agosto.Ora, para a fase de grupos entra diretamente o Aves, mercê da inédita conquista da Taça de Portugal. De resto, para lá de leões e avenses entra também na Liga Europa o Sp. Braga, mas na segunda pré-eliminatória.No meio disto tudo, o Rio Ave acaba também por ser um dos 'derrotados' da tarde, já que a vitória do Aves lhe tirou a chance de jogar a Liga Europa da próxima temporada.