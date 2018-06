Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tânia Ribas de Oliveira despede-se de Rui Patrício

Apresentadora deixa mensagem ao guarda-redes e à mulher, Vera Ribeiro, de quem é amiga de casa há vários anos.

Por Rute Lourenço | 09:10

Vizinha e amiga de casa de Rui Patrício e da mulher, Vera Ribeiro, Tânia Ribas de Oliveira não quis deixar de se despedir do casal, numa altura em que o guarda-redes rescindiu com o Sporting.



A apresentadora deixou uma mensagem nas redes sociais para Rui Patrício, partilhando os vários momentos que as duas famílias passaram juntos. "Vamos ter saudades vossas, mas como dizes sempre, Rui Patrício, somos família. Orgulho em ti. Estaremos sempre juntos. Até já, amigos queridos", escreveu, adiantando ainda que o guarda-redes fez questão de oferecer o seu último equipamento, bem como a braçadeira de capitão do Sporting, ao seu marido, João Cardoso.



"Espero que voltes a usar esta braçadeira. Guardo-a com honra, mas será sempre tua", escreveu o companheiro de Tânia Ribas de Oliveira na sua conta de Instagram.



"Sempre foste um dos melhores"

Também o ator Pedro Granger fez questão de deixar uma mensagem a Patrício na despedida. "Porque sempre foste um de nós, um dos grandes, um dos maiores, um dos melhores, um dos que há de ser e estar sempre. Obrigado, Rui", escreveu, sem esconder a emoção.