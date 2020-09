Taremi assina com o FC Porto até 2024

A novela Taremi chegou esta segunda-feira ao fim. O avançado do Rio Ave transferiu-se para o FC Porto, garantindo assim o desejo de jogar num clube de maior dimensão e com presença habitual na Champions.









O internacional iraniano assinou pelos portistas um contrato válido até 2024. O ex-jogador dos vila-condenses, que apontou 18 golos no último campeonato, torna-se assim o quarto reforço dos portistas, depois de Zaidu, Cláudio Ramos e Carraça

O Sp. Braga foi o primeiro clube, por insistência do treinador, Carlos Carvalhal, a tentar a transferência do iraniano. O Sporting, através do seu presidente, também teve contactos com o homólogo do Rio Ave, António Silva Campos, que disse a Frederico Varandas que o FC Porto seria o destino do futebolista. Os leões estavam dispostos a um investimento de dez milhões de euros.





O Benfica, nos últimos dias, através do presidente Luís Filipe Vieira e do diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, fizeram várias tentativas no sentido de desviar o jogador para a Luz. Mas fontes contactadas pelo CM não excluem a possibilidade de as águias terem revelado “um grande interesse apenas para inflacionar o preço de Taremi”, tese que ganha força se considerarmos que Jorge Jesus não considerava oportuna a contratação do atleta.