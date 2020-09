Taremi está cheio de moral. O avançado iraniano expressou isso mesmo publicamente em vésperas de o FC Porto receber, no Estádio do Dragão, o Sp. Braga, para a primeira jornada da Liga.









“A distância entre os teus sonhos e a realidade chama-se ação”, escreveu o internacional iraniano nas redes sociais, onde aparece, sorridente, numa imagem de um treino do campeão nacional, que se estreia no fim de semana no campeonato.

Contratado esta época ao Rio Ave, em que apontou 18 golos, tantos como Vinícius (Benfica) e Paulinho (Sp. Braga), Taremi poderá fazer a estreia oficial pelos portistas às 21h00 de sábado. O iraniano, que foi cobiçado por Benfica e Sporting – com quem chegou a falar pelo telefone para conhecer a proposta dos leões – já marcou pelos azuis-e-brancos num jogo-treino frente ao Tondela.





Também Nakajima tem razões para começar a sorrir. O japonês, que esteve muito tempo afastado da equipa de Sérgio Conceição, vive um momento de evolução: passou do trabalho de ginásio e exercícios de treino condicionado para treino integrado condicionado.



Os adeptos do Man. United voltaram esta quarta-feira a pedir a contratação de Alex Telles. O clube inglês terá perdido a corrida por Sergio Reguilon, lateral-esquerdo do Real Madrid, para o Tottenham - a equipa de José Mourinho está perto de assegurar a contratação do espanhol de 23 anos. Perante o contratempo, dezenas de adeptos dos red devils usaram as redes sociais para sugerir que o clube contrate o defesa do FC Porto.



Há algum tempo que o brasileiro está a ser ligado ao clube de Bruno Fernandes, com o negócio preso por alguns milhões de euros: os ingleses aceitariam gastar 20 milhões, mas o FC Porto exige 25 milhões.