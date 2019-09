Tarja com fotografias de árbitros e António Costa vale multa ao FC Porto

O FC Porto foi multado em 1150 euros pelo Conselho de Disciplina do Federação Portuguesa de Futebol devido à tarja exibida pelos Super Dragões na última jornada da Liga NOS da temporada passada, no jogo diante do Sporting, na qual a claque portista exibiu uma foto de um onze inicial do Benfica, no qual surgem fotos de árbitros, do empresário César Boaventura e também de figuras da sociedade, como António Costa.A referida tarja, refira-se, foi na altura alvo de repúdio por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).Quem é quem neste 'onze':Hugo Miguel (árbitro)Luís Godinho (árbitro)João Pinheiro (árbitro)Bruno Paixão (árbitro)Bruno Rodrigues (árbitro)Fábio Veríssimo (árbitro)Tiago Martins (árbitro)Bruno Esteves (árbitro)António Costa (primeiro ministro)César Boaventura (empresário de jogadores)Ana Peres (juíza)