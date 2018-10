Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAS levanta suspensão provisória a atleta russa de bobsleigh

Sergeeva, de 31 anos, foi um dos dois casos de controlos positivos a atletas russos nos jogos da Coreia do Sul.

13:19

O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) anunciou esta segunda-feira o levantamento da suspensão provisória imposta a uma atleta russa que acusou positivo num controlo antidoping realizado durante os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018.



O TAS admitiu a possibilidade de o controlo positivo da praticante de bobsleigh Nadezhda Sergeeva ter resultado de uma "contaminação involuntária", assinalando que uma "decisão definitiva sobre o processo será tomada o mais brevemente possível".



Sergeeva, de 31 anos, foi um dos dois casos de controlos positivos a atletas russos -- anteriormente suspensos na sequência descoberta de um esquema generalizado de doping com conhecimento e apoio estatal - ocorridos durante os Jogos que se realizaram na Coreia do Sul.