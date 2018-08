Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tavares Pereira preparado para "vencer a guerra" no Sporting

Eleições vão decorrer no próximo dia 8 de setembro.

Por Lusa | 16:10

O candidato às eleições no Sporting Fernando Tavares Pereira afirmou esta quarta-feira que a lista que encabeça "vem de fora para dentro" e mostrou-se preparado para "vencer a guerra" para tornar o clube de Alvalade "ainda maior".



"Vencemos a batalha, agora vamos tentar vencer a guerra", começou por dizer o empresário, após apresentar-se no Estádio de Alvalade, onde formalizou a sua candidatura à presidência do Sporting diante do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares.



No último dia para a entrega das listas concorrentes às eleições de 8 de setembro, Fernando Tavares Pereira defendeu que a equipa por ele liderada "vem de fora para dentro", lembrando que nenhum dos elementos integrou os órgãos sociais do clube nos últimos anos.



"Somos uma candidatura que vem de fora para dentro, não temos ninguém que tivesse pertencido aos órgãos sociais nos últimos anos. Somos todos responsáveis, com credibilidade e não fugimos das responsabilidades. Queremos tornar o Sporting ainda maior", justificou.



Perante os oito candidatos que se perfilam para disputar o escrutínio, Tavares Pereira lamentou apenas que não haja uma segunda volta e referiu que "todos os candidatos são bem-vindos", inclusive Bruno de Carvalho.



A saída de Mário Fontemanha, que concorria pela lista de Tavares Pereira à liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar, foi encarada pelo candidato de forma normal, uma vez que o advogado representa Rafael Leão, um dos futebolistas que rescindiu contrato com os 'leões' e que foi oficializado nos franceses do Lille.



"Houve a mudança e tinha de haver. Já estava acautelada. A pessoa em causa teve a dignidade e respeito de dizer que isto poderia acontecer e fizemos o que tinha sido combinado entre as partes", afirmou.



Fernando Tavares Pereira foi o sétimo elemento a formalizar a candidatura às eleições do Sporting, já depois de José Dias Ferreira também o ter feito esta quarta-feira de manhã.



Já Rui Jorge Rego, que tinha previsto entregar as listas às 15:30, solicitou um adiamento de duas horas (17:30), aceite pelo presidente da MAG, Jaime Marta Soares.



Além de Fernando Tavares Pereira, apresentam-se como candidatos às eleições Bruno de Carvalho, Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, José Dias Ferreira, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas e Rui Jorge Rego, enquanto Carlos Vieira anunciou a desistência da corrida.