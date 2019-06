Taxista fez queixa contra ex-jogador do FC Porto após discussão em Vilamoura

O taxista que se envolveu numa discussão com Josué, antigo jogador do FC Porto, em Vilamoura, apresentou queixa contra o atleta na GNR.Miguel Lopes, ex-jogador do Sporting, que tinha sido identificado no local, com a mulher, por outros taxistas, desmentiu esta quinta-feira o envolvimento na situação.Segundo testemunhas, a mulher que estava com Josué foi agredida pelo motorista.