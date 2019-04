Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Telma Monteiro estabelece apuramentos para Europeus e Jogos Olímpicos como metas

Judoca vai participar em maio, no Grand Slam de Baku, competição na qual quer subir ao pódio e pontuar para as qualificações.

Por Lusa | 13:08

A judoca Telma Monteiro assegurou que os seus principais objetivos são o apuramento para os campeonatos da Europa, que se disputam em junho inseridos nos Jogos Europeus, e para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.



"O objetivo maior é o apuramento para os Jogos Olímpicos, e está relacionado com os resultados que tenho de ter nas competições em que vou participar, até maio do próximo ano", disse a judoca, em entrevista, publicada na quinta-feira, pelo jornal do Benfica.



Telma Monteiro, medalha de bronze na categoria -57 kg no Rio2016, vai participar em maio, no Grand Slam de Baku, competição na qual quer subir ao pódio e pontuar para as qualificações.



"As expectativas são sempre as mesmas: conseguir subir ao pódio, conseguir o máximo de pontos possível para a qualificação olímpica", afirmou Telma Monteiro que, recentemente, realizou um estágio no Japão.



"Ir ao Japão é sempre bom porque posso treinar com atletas de um nível muito elevado, mas que não participam diretamente nas competições a que eu vou, pois só podem ir duas judocas, no máximo, por país. E, portanto, regressei com a sensação de que fiz um bom trabalho e que estou num bom caminho", referiu.



A judoca, de 33 anos, reconheceu que esta tem sido uma época com "alguns contratempos", mas considerou que ainda "há muitas competições por disputar".



"Eu estou habituada a ganhar, e isso não tem acontecido, pelo menos não tenho subido ao pódio como estou habituada, mas faz parte da carreira de um atleta, também, saber dar a volta às situações menos boas, e lidar com elas, o mais importante é continuar a trabalhar e manter a confiança", disse.



Sobre a possibilidade de voltar a subir ao pódio numa competição olímpica, a judoca do Benfica afirmou: "Sem dúvida que é uma meta alcançável. Acho que esse é sempre o meu objetivo, e é para isso que eu me esforço e trabalho diariamente".