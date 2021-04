Telma Monteiro vai ser homenageada e Marcelo estará presente

Telma Monteiro vai ser homenageada no segundo dia dos Europeus de judo, em Lisboa, no sábado, de 17 de abril, numa cerimónia com a presença do Presidente da República e na qual a judoca será distinguida pelo Governo.

"Vamos fazer uma homenagem à Telma Monteiro no sábado, antes do bloco das finais, com a presença do Presidente da República confirmada", disse à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes.

A ideia de homenagear Telma Monteiro, a melhor judoca portuguesa de sempre, não é nova, tendo desde logo ficado definida em abril de 2019, no momento de atribuição da organização dos Europeus a Lisboa.

Na cerimónia, na Altice Arena, Telma receberá ainda uma "medalha de mérito" atribuída pelo governo, adiantou Jorge Fernandes, deixando elogios à judoca, que considera "uma das melhores atletas do mundo".

Na homenagem está prevista a transmissão de um vídeo a ilustrar momentos na carreira de Telma Monteiro, de 35 anos, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e tem várias subidas a pódios em Europeus, Mundiais, Masters e outras competições.

Da parte do Governo, Jorge Fernandes disse estarem confirmadas as presenças do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

Junto a Telma deverá estar Ana Monteiro, antiga judoca internacional e já retirada, que há mais de 20 anos convenceu e levou, ainda adolescente, a irmã mais nova, Telma, a treinar no clube de judo de Almada das Construções Norte e Sul.

Os Europeus de judo de Lisboa decorrem entre 16 e 18 de abril, no Altice Arena, numa competição em que Portugal terá 18 judocas em prova, entre os quais Telma Monteiro, à procura da sua 15.ª medalha no 15.ª Europeu.

Telma contabiliza desde 2004 medalhas em todos os Europeus que disputou, das quais cinco são de campeã da Europa, duas de prata e sete de bronze.