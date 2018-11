Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tema Ronaldo causa incómodo na seleção nacional

Fernando Santos agastado com perguntas sobre a disponibilidade do jogador.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

A seleção nacional joga esta terça-feira (19h45), em Guimarães, com a Polónia. Mas com o apuramento para a ‘final four’ da Liga das Nações assegurado, o assunto dominante do momento na equipas das quinas é... Cristiano Ronaldo.



O mais internacional jogador português de todos os tempos continua ausente das convocatórias. Não participou em nenhum dos jogos da campanha em curso, sendo agora legítimo questionar se irá estar presente na fase final, que se realiza em Portugal (Porto e Guimarães), em junho do próximo ano.



O tema, contudo, é incómodo. Fernando Santos, selecionador nacional, não se sente à-vontade com o assunto, como se percebeu na conferência de imprensa de lançamento do jogo de amanhã.



"Se alguém tiver dúvidas de que Ronaldo está com a Seleção basta ver as publicações que fez antes e depois dos jogos anteriores. Basta de falar de Ronaldo, isso é retirar brilhantismo ao que estes jogadores fizeram. Estarmos sempre a repisar o assunto não faz bem à Seleção", disse Santos com algum enfado.



Sobre o jogo de hoje com a Polónia, o técnico garante que é para levar "a sério", apesar de já tudo estar definido. E a respeito da competição, diz: "Somos candidatos a vencer a Liga das Nações."



PORMENORES

Bernardo Silva é baixa

O médio-ofensivo Bernardo Silva é baixa para o jogo de hoje. A federação justifica a ausência com questões físicas mas não especifica detalhes. O jogador foi dispensado.



Seleção invicta

A seleção portuguesa é a única, das que integram a Liga A, que pode acabar a fase de qualificação sem derrotas.