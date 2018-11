Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tenho apoio dos adeptos", diz Tiago Fernandes

Treinador interino do Sporting tem conquistado os adeptos leoninos com resultados e discurso vencedor.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Tiago Fernandes cumpre este domingo (20h00, Sport TV1) frente ao Desp. Chaves o terceiro jogo no comando técnico dos leões e está a deixar a sua marca, para já com uma uma vitória (Santa Clara, 2-1) e um empate com o Arsenal (1-1) na Liga Europa. "Tenho sentido um grande apoio por parte dos adeptos", disse na antevisão da partida de hoje.



Com um discurso ambicioso e grande sentido coletivo, Tiago Fernandes tem vindo a marcar pontos junto dos adeptos, embora ainda não conheça as novas funções quando chegar o técnico Marcel Keizer: "A situação não está definida. Estou grato ao Sporting pelas oportunidades que me deram."



Sobre a partida com os flavienses, o treinador interino é perentório: "Não sou de rodar e experimentar. Não há desculpas. Vão jogar os melhores. É um jogo importante e estamos focados. Não podemos cometer erros para evitar surpresas."



Questionado sobre a equipa que pratica o melhor futebol, dispara: "É o Sporting. Não me preocupam os outros. O que me interessa é a forma como jogamos e sei que os meus jogadores vão dar tudo. Tenho um plantel recheado de talento e competência. Não importa que os jogadores tenham 35 ou 17 anos. É rico e é preciso ter o bom senso para todos crescerem de forma equilibrada. Quem trabalha comigo sabe que sou solidário com todos, desde o técnico de equipamentos ao presidente."

A finalizar, Tiago Fernandes fez um apelo aos adeptos: "Façam uma receção calorosa aos jogadores do Sporting antes e durante o jogo."