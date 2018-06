Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tenho condições para treinar um grande", diz José Mota

Técnico do Desp. Aves mostra-se preparado para orientar qualquer clube, com base na sua longa carreira.

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:00

Correio Sport - Sente-se outra pessoa depois de ter ganho a Taça de Portugal?



José Mota - Não, de forma alguma. É um sonho de menino. Sinto-me realizado por ter conquistado um título que há muito ambicionava.



- Com a manutenção e a conquista da Taça, foi uma época de sonho?



- Já tive muitos momentos bons na minha carreira. Já fui à Liga Europa com o Paços de Ferreira, venci os três grandes várias vezes e digo isto porque sempre treinei clubes de menor dimensão. Mas ganhar a final da Taça... vou recordar para sempre.



- Esta vitória mostra que a diferença entre os grandes e os clubes de menor dimensão não é assim tão grande?



- Às vezes nós é que nos tornamos pequenos. Nunca olhei para isso, mas há muitas diferenças. Um jogador do

Sporting dá para pagar o orçamento do Desp. Aves. Olhamos com respeito para os grandes, mas nunca me dei como coitadinho.



- Acha que o Desp. Aves beneficiou da semana atribulada do Sporting?



- O que senti foi que o Sporting queria demonstrar toda a qualidade e toda a sua força. Seria muito importante para que tudo se esquecesse. Se há jogo em que fizeram tudo para vencer, foi nesta final.



- Sente que o Desp. Aves não foi respeitado, tendo em conta tudo o que aconteceu com o Sporting?



- Não houve respeito para com um dos finalistas, principalmente pela comunicação social. Não deram valor. Quem não se sente não é filho de boa gente e eu senti-me triste. Não realçaram o Desp. Aves.



- Como lidava com uma crise como a que o Sporting atravessa neste momento?



- O Jorge Jesus tem lidado muito bem com estas questões. Tem sabido estar à altura destes momentos. Está numa fase em que não pode tomar nenhum partido. E se fosse eu, faria o mesmo. Tem sido o grande obreiro desta fase do Sporting, em termos positivos.



- Qual é o sentimento que paira na equipa por não poder competir na Liga Europa?



- Eu estou na Liga Europa. Os meus jogadores estão na Liga Europa. Quem ganha a Taça tem acesso à fase de grupos da Liga Europa. Se não for permitido, eu digo que não é justo.



- O que falhou para que isso não se concretize?



- As partes têm de dizer o que realmente aconteceu. O que penso é que, após o brilhante feito do Desp. Aves, praticamente não nos deixaram festejar, porque no dia a seguir estava a sair a notícia de que não podíamos ir à Europa.



- A conquista da Taça pode abrir-lhe outras portas?



- Se é por uma questão de títulos, há muitos que já os ganharam e não chegaram aos grandes. Eu estou preparado para treinar um clube grande. Sinto que tenho condições para treinar qualquer clube no Mundo. Tenho 600 jogos e 20 anos de carreira. Nunca estive no desemprego e nunca pedi nada a ninguém.



- Preferia fazer carreira num clube grande em Portugal ou num clube do meio da tabela das cinco principais Ligas europeias?



- Um clube grande em Portugal. Gosto de ser reconhecido no meio dos meus.



- Qual seria a proposta que nunca iria recusar?



- Ser selecionador nacional.



- Vai manter-se no Desp. Aves na próxima época?



- Tenho um compromisso com o Desp. Aves. Têm surgido várias opções, nomeadamente de fora. Quando estive no P. Ferreira tive propostas de todos em Portugal, menos dos grandes, mas não saio a meio da época dos clubes.



- Olhando para o campeonato, o FC Porto foi um justo vencedor?



- Justíssimo. Foi a melhor equipa. Já dei os parabéns ao Sérgio Conceição. Foi o grande treinador desta Liga. Não só por ser campeão, mas por ter conseguido que jogadores emprestados voltassem e fizessem este trabalho.



- Esperava mais de Benfica e Sporting?



-Não podem ser todos campeões. O que falhou no Benfica foi em termos de Champions. Deixou muito a desejar. O Sporting ganhou uma Taça da Liga, foi à final da Taça, teve na mão o segundo lugar... Mas não foi um campeonato desastroso. Era o melhor plantel em termos individuais do campeonato.



- Quais são as hipóteses de Portugal no Mundial?



- Tem todas as hipóteses. Se passarmos esta fase, temos tudo para ir longe. A nossa Seleção está bem preparada para as fases ‘mata-mata’.



- Acha que será Cristiano Ronaldo mais 10?



- O Ronaldo vai ser o expoente nos momentos decisivos. A importância dele não é só no jogo em si, mas também no fator da motivação.



"Sem o futebol seria fabricante de móveis"



- Quem seria José Mota sem o futebol?



- Fabricante de móveis. O meu pai tinha uma fábrica de móveis e teria seguido as pisadas dele.



- Preferia ter sido um grande jogador de futebol ou prefere a carreira que tem enquanto treinador?



-O que fui como jogador, sou enquanto treinador. Também ganhei títulos... Nada de realçar, mas títulos importantes. Tenho feito muito mais agora do que como jogador.



Perfil



José Albano Ferreira da Mota, nasceu a 25 de fevereiro de 1964, em Paredes. Jogou nos juniores do FC Porto, mas nunca chegou à equipa sénior. Representou o Aliados Lordelo e o P. Ferreira, clube que posteriormente treinou durante 12 anos. Passou pelo Leixões, Belenenses, Gil Vicente, V. Setúbal, Feirense e Sfaxien (Tunísia). Além da Taça de Portugal conquistou a II Liga duas vezes.