Tenista Djokovic infetado com coronavírus alvo de críticas

O tenista sérvio Novak Djokovic (nº 1 ATP) está infetado com a Covid-19 após participar no Adria Tour, um torneio de exibição que organizou em conjunto com a família. Djokovic foi muito criticado pela forma como o evento decorreu em plena pandemia, sem qualquer distanciamento social e com a presença de tenistas provenientes de vários países.













O torneio, que teve lugar em Belgrado (Sérvia) e Zadar (Croácia), incluiu eventos fora dos ‘courts’, como jogos de futebol e basquetebol, e festas em discotecas. Com a polémica, Djokovic arrisca ser afastado do cargo de presidente do Conselho de Jogadores.