Tenista João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de Maiorca

O tenista português João Sousa, 57.º do ranking mundial, foi este domingo eliminado na primeira ronda do torneio de Maiorca, em Espanha, ao perder frente ao norte-americano Mackenzie McDonald, 53.º da hierarquia, em três 'sets'.

Nas Ilhas Baleares, Sousa ainda venceu o primeiro 'set' por 6-4, mas permitiu a recuperação de McDonald, que foi superior nas duas restantes partidas, por 5-7 e 1-6, num encontro que durou duas horas e nove minutos.

Este foi o último encontro de singulares do tenista português antes de viajar para Inglaterra para participar no Torneio de Wimbledon, terceira prova do 'Grand Slam', em que tem entrada direta no quadro principal.

Este ano, Sousa ainda não venceu qualquer encontro em relva.