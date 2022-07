Tenista luso João Domingues falha quadro principal do 'challenger' de Tampere

O tenista português João Domingues, 313.º do 'ranking' mundial, falhou esta segunda-feira o acesso ao quadro principal do 'challenger' de Tampere, na Finlândia, ao perder com o tunisino Moez Echergui, 405.º.

Na terra batida da prova escandinava, João Domingues, que era o segundo cabeça de série do 'qualifying', perdeu em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 7-6 (7-4), em uma hora e 57 minutos.

Ao contrário de Domingues, Frederico Silva, 257.º ATP, teve entrada direta no quadro principal e na terça-feira defronta o croata Duje Adjukovic, 252.º.