Tenista português eliminado na segunda ronda do 'challenger' de Tashken

Gonçalo Oliveira perdeu frente a Basic, numa partida que durou uma 1h45.

Por Lusa | 10:47

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do 'challenger' de Tashkent, ao perder com o bósnio Mirza Basic, primeiro cabeça de série.



Oliveira, 288.º do mundo, perdeu com Basic, 75.º, por 7-5 e 7-6 (7-5), em uma hora e 45 minutos.