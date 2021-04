Tenista português Nuno Borges avança para a segunda ronda no Estoril Open

O tenista português Nuno Borges estreou-se esta segunda-feira com uma vitória no quadro principal do Estoril Open, ao eliminar o australiano Jordan Thompson, no Clube de Ténis do Estoril, onde está a decorrer o torneio do ATP Tour.

O jovem natural da Maia, de 24 anos, que figura no 331.º lugar no 'ranking' ATP, precisou de uma hora e 50 minutos para levar de vencida o adversário, 61.º colocado na hierarquia mundial, em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-3.

Uma vez conquistado o seu primeiro triunfo num quadro principal ATP, Nuno Borges vai defrontar agora na segunda ronda o vencedor do encontro entre o jovem espanhol Carlos Alcaraz, de 17 anos, número 120 do mundo, e o croata Marin Cilic (42.º ATP), campeão do Open dos Estados Unidos, em 2014.