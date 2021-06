Tenista suíço Roger Federer anuncia desistência do Roland Garros

O tenista suíço Roger Federer anunciou a desistência do encontro dos oitavos de final do torneio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' do ano, contra o italiano Matteo Berrettini.

"Depois de falar com a minha equipa, decidi que devia retirar-me do torneio. Depois de duas operações ao joelho, e mais de um ano de recuperação, é importante escutar o meu corpo e não ir demasiado depressa no meu regresso à competição", disse o helvético.

O tenista suíço, vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam', um deles em Paris (2009), disse ainda estar "feliz com os três triunfos" e reconheceu que não há nada melhor do que o sentimento de regressar aos 'courts'".