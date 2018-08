Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão entre adeptos provoca detenções antes do dérbi no Estádio da Luz

Dispositivo policial pronto para responder a qualquer situação.

18:40

A tensão entre adeptos sportinguistas e benfiquistas já fez este sábado as primeiras detenções junto ao Estádio da Luz que acolhe o jogo entre o Benfica-Sporting.



A PSP capturou alguns elementos do "casuals".



No local está montado um forte dispositivo policial para evitar situações de confrontos.



Dois detidos por posse de engenhos pirotécnicos

Dois adeptos foram detidos pela PSP por posse de engenhos pirotécnicos, informou o comissário Tiago Garcia, na sequência da operação que conduziu os adeptos do Sporting até ao Estádio da Luz.



Segundo Tiago Garcia, o percurso entre Alvalade até ao recinto das 'águias', que trouxe cerca de 2.500 adeptos do Sporting, decorreu sem grandes sobressaltos.



O primeiro grupo entrou para o Estádio da Luz pelas 17h00, tendo o último, após a devida revista, entrado pelas 18h45.