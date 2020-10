O Benfica estreou-se esta quinta-feira na fase de grupos da Liga Europa com um triunfo sofrido frente ao Lech Poznan, na Polónia, numa partida em que Darwin apontou três golos.





Jorge Jesus mexeu na equipa colocando Gilberto no lugar do lesionado André Almeida e optou por Taraabt em detrimento de Rafa. Os encarnados entraram bem no jogo e colocaram-se em vantagem logo aos nove minutos, com Pizzi a converter um penálti, que castigou uma mão de Moder. Quem pensou que o Benfica estava lançado para um noite europeia tranquila enganou-se.