O julgamento teve início esta segunda-feira, com os 44 arguidos do processo a remeterem-se ao silêncio, à exceção de Bruno Jacinto, que revelou ter avisado André Geraldes, ex-diretor-geral dos leões, do ataque iminente à Academia de Alcochete.





A terceira sessão do julgamentoesta quinta-feira, com início marcado para as 9h30, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.Serão ouvidos militares da GNR que estiveram no local e outros que conduziram a investigação.Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, pediu dispensa das audiências do julgamento, alegando não ter meio de transporte e ter uma ocupação profissional como comentador desportivo.O problema nesta fase do julgamento prende-se com o facto de vários jogadores não estarem em Portugal e só poderão ser ouvidos por videoconferência.A sessão está a ser marcada por tensão entre advogados. A juíza já ameaçou várias vezes desligar os microfones dos advogados, durante a defesa de Elton Camará, conhecido por Aleluia. O advogado exaltou-se quando questionou a testemunha, José Monteiro, militar da GNR e coordenador da investigação do caso.O militar revela que os grupos de Whatsapp dos suspeitos foram cruciais para consolidar a sua identificação e também para encontrar novos suspeitos.As mensagens continham os planos sobre como seria feito o ataque à Academia do Sporting.A análise de antenas celulares também foi crucial para reforçar a tese das autoridades. Foram identificados 43 homens em flagrante delito, no entanto, o militar refere que o grupo podia ser maior, dado que alguns elementos podem ter conseguido fugir às autoridades.Advogado Miguel Matias perguntou ao militar se é possível determinar quem fez o quê. José Monteiro responde: "Individualmente não foi apurado de todo. Dentro do balneário não há sistema de videovigilância, pelo que é impossível determinar o que cada um fez".José Monteiro diz que foi necessário criar uma equipa de especialistas para analisar toda a informação recolhida dos telemóveis.Está a ser ouvida a testemunha n.º 4, José Monteiro, militar da GNR.A terceira sessão do julgamento começa no Tribunal de Monsanto.