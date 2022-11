Teresa Bonvalot em terceiro lugar no Saquarema Pro de surf

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot perdeu esta segunda-feira com a francesa Tessa Thyssen nas meias-finais do Saquarema Pro, penúltima etapa das 'challanger series', de apuramento para o circuito principal, mas mantém aspirações de entrar na elite mundial em 2023.

Depois de superar 'à justa' a australiana Bronte Macaulay nos quartos de final, com 9,96 pontos em 20 possíveis (5,63 e 4,33 nas duas melhores ondas), contra 9,73 da adversária, a tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) fez 9,33 pontos (5,83 e 3,50) e foi afastada da final, também por curta margem, pela surfista gaulesa, que marcou 10,27 (6,10 e 4,17).

Com o terceiro lugar em Saquarema, no Rio de Janeiro, Brasil, a olímpica Teresa Bonvalot parte para a última etapa do ano, no Havai, (Haleiwa Challenger, entre 26 de novembro e sete de dezembro) com possibilidades de entrar no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) na próxima época.

'Teresinha' foi a única portuguesa em competição esta segunda-feira, depois de, na véspera, Francisca Veselko ter sido eliminada nos 'oitavos'.

No sábado, já tinham 'tombado' na segunda ronda a também olímpica Yolanda Hopkins, terceira colocada na quarta série, e Carolina Mendes, quarta e última na sétima bateria.

A representação nacional na vertente masculina ficou resumida a Frederico Morais, que foi afastado da prova logo na primeira eliminatória, na terça-feira, após ter sido terceiro no quinto 'heat'.