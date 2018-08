Juiz do Barreiro decidiu que os 23 suspeitos detidos na noite do ataque à equipa do Sporting vão manter a medida de coação máxima para todos.

12:50

Os 23 suspeitos das agressões à equipa principal de futebol do Sporting na Academia de Alcochete que foram detidos na noite do ataque vão continuar em prisão preventiva, três meses depois de ter sido aplicada a medida de coacção que devem passar por um processo de revisão a cada três meses.



Na reavaliação trimestral, o juiz de instrução criminal do Barreiro decidiu manter a medida de coação máxima para todos, avança o jornal Observador.



Só no próximo mês serão reexaminadas as medidas do coação do segundo grupo de elementos da Juve Leo, que foi detido apenas em Junho.