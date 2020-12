O corpo do futebolista Diego Maradona não poderá ser cremado enquanto se esperam as conclusões sobre um caso de paternidade, de acordo com decisão do tribunal argentino, de acordo com a ESPN.



Esta é a resposta a um processo movido por uma mulher que acredita ser filha do antigo futebolista, uma vez que é necessário fazer a recolha e análise de uma amostra do ADN de Maradona.





De acordo com a Reuters, o advogado de 'El Pibe' assegurou a existência de amostras de ADN, mas a decisão tomada esta quarta-feira veio estender a decisão judicial tomada no final do mês de novembro.

Magalí Gil, de 25 anos, afirma que há cerca de dois anos, a mãe lhe terá dito que o pai poderia ser Maradona. A jovem diz ter, por isso, o "direito universal" de saber se é ou não filha do argentino.