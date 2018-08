Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Thierry Henry recusa oferta para treinar o Bordéus

Antigo jogador terá exigido ao clube um elevado reforço financeiro e três contratações imediatas.

11:05

O presidente do Bordéus, Stéphane Martin, confirmou esta terça-feira que o treinador Thierry Henry, em negociações há quase uma semana com o clube francês da I Liga de futebol, recusou a oferta dos 'girondinos'.



A falta de garantias exigidas por Thierry Henry ao fundo de investimento norte-americano GACP, que deverá tornar-se proprietário do Bordéus no final de setembro, terá sido a principal razão da recusa.



Apesar de sua inexperiência como treinador principal, Thierry Henry, de 41 anos, esteve em evidência no Mundial2018, na Rússia, como assistente do selecionador belga Roberto Martinez, e era o pretendido para suceder a Gustavo Poyet.



Campeão mundial em 1998 e europeu em 2000 pela seleção gaulesa, Henry destacou-se como futebolista com as camisolas de Mónaco (1995/98), Juventus (1998/99), Arsenal (1999/2007) e FC Barcelona (2007/2010). Terminada a carreira tornou-se comentador desportivo.



Henry, de acordo com os órgãos de comunicação franceses, terá exigido ao clube um elevado reforço financeiro e a contratação imediata de, pelo menos, três jogadores até ao fecho do mercado de transferências, na sexta-feira.