Thomas Tuchel é o novo treinador do Paris Saint-Germain

Sucessor de Emery assinou um contrato para as próximas duas temporadas.

Por Lusa | 14.05.18

O alemão Thomas Tuchel suceder ao espanhol Unai Emery no comando técnico do Paris Saint-Germain, a partir de julho, anunciou esta segunda-feira o clube campeão francês de futebol, em comunicado.



Tuchel assinou um contrato para as próximas duas temporadas com o emblema parisiense e vai suceder a Emery, que terminava o vínculo ao clube.



Tuchel, que esteve sem treinar esta temporada, esteve à frente do Borussia Dortmund entre 2015 e 2017, depois de cinco épocas no Mainz.



Já Unai Emery deixa o Paris Saint-Germain depois de ter falhado no plano internacional, com eliminações na Liga dos Campeões, a primeira, com arbitragem polémica, diante do FC Barcelona em 2016/17, e esta temporada frente ao Real Madrid.



No Paris Saint-Germain, Emery conquistou um campeonato, duas Taças de França e duas taças da Liga francesa.