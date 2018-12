Tiago Fernandes abandona o Sporting para treinar o Chaves

Equipa flaviense ocupa o último lugar da primeira liga portuguesa nesta altura com sete pontos.

14:41

O treinador que assumiu a equipa do Sporting após o despedimento de José Peseiro e antes da chegada de Marcel Keizer, o jovem Tiago Fernandes, está a caminho do Chaves para assumir o comando técnico da equipa flaviense, avança a Renascença.



O anúncio deverá ser feito nas próximas horas avança a mesma fonte.



O Chaves ocupa o último lugar da primeira liga portuguesa nesta altura com sete pontos.



A Renascença avança que o treinador já assistiu ao último encontro do Chaves frente ao Belenenses.

Daniel Ramos abandona assim a equipa do Grupo Desportivo de Chaves.