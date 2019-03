Tiago Fernandes despedido do Desportivo de Chaves

Flavienses ocupam o 17º lugar e trocam de técnico pela 2ª vez. É o 10º treinador a sair nesta época, o segundo em 2019.

Por Sara Guterres | 15:53

Tiago Fernandes não resistiu aos maus resultados e tornou-se no segundo treinador a ser despedido no D. Chaves.

Os flavienses e o técnico chegaram a acordo para a rescisão de contrato. "Agradecemos ao Tiago Fernandes e à restante equipa técnica todo o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais", anunciou este sábado o clube, após o empate com o Rio Ave (1-1) no sábado, onde o D. Chaves jogou com mais um jogador durante 68 minutos.

O treinador, de 37 anos, que tinha feito a transição de José Peseiro para Marcel Keizer no Sporting, assumiu o comando técnico dos flavienses no início de dezembro (13ª jornada), após a saída de Daniel Ramos (atualmente no Rio Ave).



Em 13 jogos do campeonato, Tiago Fernandes somou três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, deixando o clube no 17º e penúltimo lugar, com 21 pontos. A sucessão deverá ser assegurada por José Mota, ex-técnico do Desp. Aves.

Tiago Fernandes é o segundo treinador a ser despedido em 2019 (Rui Vitória foi o primeiro) e traduziu-se na décima ‘chicotada’. O D. Chaves defronta o Desp. Aves no próximo domingo (15h00).