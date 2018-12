Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiago Fernandes assume estar preparado para treinar Benfica ou FC Porto

Antigo técnico dos leões assumiu o comando do Desportivo de Chaves.

Por Sara Guterres | 08:56

"O Sporting faz parte do passado. Sou treinador de futebol e se tiver que treinar outro clube qualquer, como o FC Porto, Benfica, V. Guimarães ou Sp. Braga, estou preparado", disse Tiago Fernandes, após ter orientado o primeiro treino como novo técnico do Desp. Chaves.



O até agora treinador dos sub-23 do Sporting chegou ao emblema transmontano com um objetivo: retirar o Desp. Chaves do último lugar da Liga. "Com inteligência, organização, dinâmica e muita crença temos de acreditar que vamos sair desta situação", defendeu o técnico.



Horas depois de ter sido oficializado como novo treinador dos flavienses (contrato até 2020), Tiago Fernandes recorreu às redes sociais para agradecer ao Sporting e aos adeptos leoninos.



"Vou para outro grande clube, com a mesma paixão e a mesma ambição. Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês", referiu.