Tiago Fernandes substitui Peseiro e é técnico interino do Sporting

Fernandes vai comandar a equipa juntamente com outros elementos das equipas técnicas leoninas até à entrada do novo homem-forte do futebol.A saída de José Peseiro é ditada pelos maus resultados e pela contestação forte dos adeptos à sua condução da equipa, mas em Alvalade os episódios relatados por Sousa Cintra e a liderança de José Peseiro foram também apontados como razões para a saída, segundo avança o jornal Record