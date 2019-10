Tiago Monteiro e Diana Pereira anunciam separação

Foi através de uma publicação nas redes sociais que Diana Pereira e Tiago Monteiro anunciaram a sua separação. O casal publicou uma mensagem conjunta e uma montagem de fotografias da família para dar conta do ponto final do casamento."A imagem que partilhamos somos nós. Ontem, hoje, sempre. Começámos a nossa relação há muito tempo atrás como uma amizade que depressa foi paixão, uma paixão que se tornou amor, um amor que se fez família. Ao longo de todos estes anos preservámos a nossa vida numa esfera para nós muito importante mas, à medida que partilhamos parte dela convosco, pessoas que acompanham o nosso percurso pessoal, profissional e familiar, cresce também um enorme afeto, compreensão e respeito por todos vós. São estes sentimentos que nos fazem escrever estas linhas para vos dizer que decidimos que deixaríamos de ser um casal. Esta decisão não foi toda num momento, foi um caminho, um caminho que temos vindo a trilhar juntos, um caminho feito de empenho, luta e reflexão, um grande momento de introspecção que nos levou a decidir que o melhor é dar início a uma nova etapa, preservando a amizade, o respeito e o carinho que temos um pelo outro mas, acima de tudo, a fantástica família que construímos e será sempre nossa. Obrigado por tudo e, em especial, por terem feito parte deste capítulo tão bonito das nossas vidas", pode ler-se no Instagram da ex-modelo e empresária e do piloto.Diana Pereira e Tiago Monteiro casaram-se em 2008 e têm dois filhos, Mel, de 11 anos, e Noah, de 9.