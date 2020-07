Tiago Tomás estreia à Ronaldo no Sporting

O avançado português Tiago Tomás é mais um produto da Academia de Alcochete a estrear-se na equipa principal pela mão de Rúben Amorim e não foi por acaso que a sua camisola tinha o nome de Cristiano Ronaldo.





Em dia de aniversário, os jogadores leoninos envergaram camisolas com os nomes de antigos atletas frente ao Gil Vicente (triunfo por 2-1). Tiago Tomás vestiu a camisola de Ronaldo, um sinal das expectativas que os dirigentes leoninos têm para o jovem avançado de 18 anos. "Quando entrei em campo vieram os anos todos de trabalho e de muito sacrifício que todos nós temos de fazer para chegar aqui. É um sonho realizado, tudo o queríamos é jogar em Alvalade. Foi um sonho para mim, mas nada está garantido”, disse à Sporting TV. “Mais difícil do que chegar cá, é mantermo-nos. A ideia e o que quero é evoluir a cada dia, ter mais oportunidades e singrar no Sporting", acrescentou.