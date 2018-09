Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa, eliminado na Liga dos Campeões asiática

Equipa chinesa, que tinha perdido por 2-0 no encontro inaugural, no Japão, voltou a sair derrotada.

14:47

O Tianjin Quanjian, treinado pelo português Paulo Sousa, foi esta terça-feira eliminado na Liga dos Campeões asiática de futebol, ao perder por 3-0 na receção ao Kashima Antlers, em jogo da segunda mão dos quartos de final.



A equipa chinesa, que tinha perdido por 2-0 no encontro inaugural, no Japão, voltou a sair derrotada, desta vez no seu estádio, na sequência dos golos marcados pelo médio brasileiro Serginho, aos 13 minutos, o avançado Hiroki Abe, aos 27, e o médio Shoma Doi, aos 66.



Nas meias-finais da principal prova asiática de clubes, o Kashima Antlers vai defrontar o vencedor do confronto entre os sul-coreanos Jeonbuk Motors e Suwon Bluewings, enquanto o outro jogo vai opor o Al-Sadd, do Qatar, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, ao Persepolis FC, do Irão.