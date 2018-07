Adeptos do Sporting não acreditam no título

Simpatizantes leoninos são so que menos acreditam que a equipa vença o campeonato.

Por Filipe António Ferreira | 01:53

Os acontecimentos das últimas semanas no Sporting deixaram marcas entre os adeptos do clube.Uma sondagem Aximage para orevela que, de todos os inquiridos, os simpatizantes leoninos são os que menos acreditam na conquista do título de campeão nacional em 2018/2019, em comparação com os rivais.Apenas 25,2% dos adeptos verdes-e-brancos consideram que o emblema de Alvalade tem possibilidades de conquistar o troféu que já lhes foge desde 2001/2002.Por sua vez os simpatizantes portistas, campeões em título, são os que mais acreditam no bicampeonato (81,7%), seguido dos adeptos do Benfica (69,7%).No total dos inquiridos o equilíbrio é a nota dominante. A maioria acredita que a equipa liderada por Rui Vitória vai conseguir conquistar o seu 37ª troféu de campeão nacional. Com menos um ponto percentual estão as pretensões portistas, evidenciadas na sondagem.Muito atrás está, como já era esperado, os adeptos do Sporting, com apenas 6%. Sem opinião estão mais de 21% dos inquiridos.