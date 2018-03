Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Títulos foram por mérito”, garante Rui Vitória

Treinador do Benfica diz que o recente caso que envolve Paulo Gonçalves e os mails não afetam o rendimento dos jogadores no dia a dia.

Por Filipe António Ferreira e André Ferreira | 01:30

Rui Vitória não recusou comentar o recente escândalo da Justiça que envolve o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, mas afirmou que os troféus ganhos pelos encarnados foram inteiramente justos. "Quando se ganham títulos da forma como nós ganhámos, isso é o resultado do trabalho e mérito de muita gente. Ninguém ganha campeonatos, com tantas vitórias e recordes, sem o sacrifício e dedicação de muita gente. O que foi conquistado foi por inteiro mérito, qualidade e união de todos", disse o técnico na antevisão do jogo de hoje com o Aves (18h15, BTV).



Vitória destacou que todas estas notícias que envolvem o clube não afetam os jogadores: "Há muito que o futebol português está em perfeita ebulição. Temos vivido com dificuldades dessa natureza, dificuldades que nos são colocadas no caminho e os jogadores estão preparados para distinguir a sua função em campo. Favorece-nos ter o Caixa Futebol Campus, que é a nossa caixa-forte campus. E quando lá entramos, o nosso foco é o próximo jogo." O treinador voltou a reiterar a importância de uma rápida investigação: "Que haja o melhor e rápido esclarecimento de todas as situações. Quando disse investigue-se foi porque é importante para todos que tudo seja esclarecido."



Durante a semana, Rui Vitória disse que a equipa trabalhou de igual forma. "Não fizemos nenhum trabalho extraordinário porque os jogadores são autênticos campeões na dedicação e no empenho", salientou o treinador, destacando que "se há equipa em Portugal preparada para o combate" é o Benfica.



Rui Vitória mostrou-se depois aborrecido com a insistência dos jornalistas em torno de questões relacionadas com o caso dos mails e a operação E-Toupeira.



"Perguntem-me alguma coisa do Aves. Dois terços da conferência de imprensa dos treinadores são quase sempre de coisas acessórias", disse o treinador dos encarnados, destacando depois o percurso dos avenses: "Têm evoluído em termos de resultados e em termos de desempenho. É uma boa equipa com jogadores de qualidade."



João Carvalho no lugar de Pizzi

A aposta de Rui Vitória para render o castigado Pizzi no jogo de hoje deverá recair sobre João Carvalho, apurou o CM. O jovem que completou ontem 21 anos foi preparado pela equipa técnica para entrar de início frente ao Desp. Aves e terá uma nova oportunidade para provar o talento que lhe é reconhecido por toda a estrutura benfiquista. Olhando para as alternativas que tem à disposição, o treinador acredita que João Carvalho é o jogador que reúne as melhores características para alinhar ao lado de Fejsa e Zivkovic num jogo em casa em que, à partida, o Benfica terá mais posse de bola e maior pendor ofensivo do que o Aves. "Não vou dizer a ordem, mas Samaris, Keaton Parks e João Carvalho poderão ser os jogadores que entrarão para essa posição", disse Vitória. A confirmar-se este cenário, o médio poderá ganhar uma nova vida na equipa, uma vez que não é titular desde o final de janeiro frente ao Belenenses.