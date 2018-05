Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tondela à disposição das autoridades em caso de alegada viciação de resultados

O jogo Sporting-CD Tondela está sob investigação.

O Clube Desportivo de Tondela colocou-se esta quinta-feira à disposição das autoridades competentes para a "colaboração total e inequívoca" nas investigações em curso de alegada viciação de resultados de jogos da I Liga de futebol.



"No seguimento das notícias hoje divulgadas genericamente pela Comunicação Social sobre um alegado processo de investigação ao jogo Sporting-CD Tondela da 6.ª jornada da Liga NOS 17/18, vem a CD Tondela - Futebol, SDUQ colocar-se desde já à disposição das autoridades competentes para a colaboração total e inequívoca nas investigações em curso", pode ler-se em um comunicado enviado às redações.



A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas na quarta-feira, incluindo o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, e efetuou buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, por "suspeitas de corrupção ativa", no âmbito de uma operação denominada 'Cashball'.