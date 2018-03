Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tondela aplaude festival de golos dos sub-21

Goleada deixa portugueses mais perto do primeiro lugar do grupo 8 de apuramento para o Campeonato da Europa.

Por Mário Pereira | 01:30

A seleção nacional de sub-21 brindou com uma goleada o público de Tondela, que ontem, sob persistente chuva, retribuiu com aplausos os sete golos sem resposta aplicados ao débil Liechtenstein.



A jovem equipa das quinas fica assim mais perto do primeiro lugar do Grupo 8 de apuramento para o Campeonato da Europa, classificação que é liderada em parceria pela Bósnia e pela Roménia, ambas com mais um jogo.



Num encontro que foi transmitido em direto pela CMTV, Diogo Gonçalves foi a figura, ao assinar um hat-trick. Fez ainda o passe para o 7-0, assinado por João Félix. O festim começou cedo, aos 7 minutos, precisamente por Diogo Gonçalves.



Até aos 31 minutos Portugal marcou mais três golos, pelo que à passagem da meia hora os 4-0 já perspetivavam uma goleada histórica. Ao intervalo a conta subiu para 5-0.



Na segunda metade, Portugal tirou o pé do acelerador, pois volta a jogar na terça-feira, na Suíça (16h00, com direto na CMTV), numa partida com outro grau de exigência e fundamental paras as aspirações lusas.



Este foi o quarto jogo da história dos sub-21 de Portugal com um triunfo por 7 ou mais golos. Eis o registo dos restantes: 7-0 a Malta em 1993; 8-1 à Arménia em 1997; 7-0 a Chipre em 2001.



O resultado esta sexta-feira conseguido em Tondela é, pois, o melhor dos últimos 17 anos.