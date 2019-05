Tondela com “passo certo”

O presidente do Grupo Desportivo de Tondela, Gilberto Coimbra, garante que a gestão do clube vai continuar a ser "rigorosa" e com "passo certo" de forma a estabilizar a equipa na Liga "por muitos anos". Depois da goleada por 5-2 ao Chaves e de garantida a permanência é altura do clube preparar a próxima época.Para já há muitas dúvidas: desde a continuidade dos seus melhores jogadores, casos de Cláudio Ramos e Tomané, e sobretudo do treinador já que tudo indica que Pepa estará de saída (ver texto em baixo)."Este clube e os novos acionistas vão continuar a ter um gestão rigorosa. Não vamos dar um passo maior que a perna. Queremos continuar a ter contas certas e a pagar a tempo e horas a todos os nossos colaboradores", disse aoGilberto Coimbra, presidente do CD Tondela, depois de garantida a manutenção, após vitória expressiva de 5-2 perante o Chaves.O dirigente garante que "se vai trabalhar" para que na próxima se época "não se sofra tanto" como nesta que está a acabar. "Temos que ter noção da dimensão do nosso clube. Neste domingo estavam a ver o jogo cinco mil pessoas, mais do que aquelas que habitam na cidade de Tondela", adianta Gilberto Coimbra.O Tondela é o único clube da I Liga localizado no interior do país - todos os outros estão ‘encostados’ ao litoral ou situados nas ilhas.Pepa, o treinador há mais tempo num clube da I Liga, duas épocas e meia, deverá estar de saída de Tondela. Na conferência de imprensa após o jogo com o Chaves, o técnico não se quis alongar em comentários, mas deixou a entender que não continuará no clube."Houve uma altura da época em que aconteceu uma abordagem ou outra, mas o meu foco era só Tondela", referiu Pepa lembrando que numa altura de maus resultados pretenderam a sua saída do clube "mas a direção" deu-lhe "todo o apoio".