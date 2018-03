Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tondela na máxima força para o jogo com Desportivo de Chaves

Jogo está marcado para as 11h45 deste domingo.

Por Lusa | 14:43

O treinador do Tondela, Pepa, convocou 18 jogadores para o encontro com o Desportivo de Chaves, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista marcada pelo regresso dos quatro jogadores ausentes em Braga.



O técnico dos 'auriverdes' volta a contar com Ricardo Costa, Miguel Cardoso e Murilo, ausentes na passada jornada em Braga, por castigo, e também Joca, emprestado pelos bracarenses.



O guarda-redes Ricardo Janota também regressa ao lote dos escolhidos, depois de várias semanas em que foi Ricardo Moura o 'suplente' de Cláudio Ramos.



O Tondela, 12.º classificado, com 25 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, sexto, com 36, em jogo marcado para as 11h45 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Janota.



- Defesas: David Bruno, Ícaro Silva, Ricardo Costa, Jorge Fernandes e Joãozinho.



- Médios: Hélder Tavares, Pedro Nuno, Claude Gonçalves, Joca e Bruno Monteiro.



- Avançados: Tyler Boyd, Miguel Cardoso, Tomané, Juan Delgado, Murilo e Heliardo.