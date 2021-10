Tondela vence no terreno do Belenenses SAD

O Tondela venceu hoje na visita ao Belenenses SAD por 2-0, em Leiria, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O brasileiro Pedro Augusto, aos três minutos, e o venezuelano Jhon Murillo, aos 65, marcaram os golos da segunda vitória seguida dos tondelenses, que subiram ao nono lugar, com os mesmos nove pontos de Boavista, que na segunda-feira visita o Sporting de Braga, e Paços de Ferreira.

O Belenenses SAD somou a quarta derrota no campeonato e o oitavo jogo sem vencer, depois de quatro empates consecutivos, permanecendo no 17.º e penúltimo lugar, com quatro pontos.