Um golo de Firmino aos 90 minutos, após um canto, valeu ontem a vitória ao Liverpool sobre o Tottenham por 2-1. Os ‘reds’ assumiram a liderança isolada da Liga inglesa, com mais três pontos do que o adversário de ontem, treinado por José Mourinho.





A equipa da casa assumiu as despesas do jogo e chegou ao intervalo com 80% de posse e oito remates: num deles, aos 26’, Salah inaugurou o marcador. Só que o Tottenham ia testando saídas rápidas para o ataque e Son marcou no único remate da sua equipa na 1ª parte.