Suspeito de passar informação ao Benfica saiu da prisão com pulseira eletrónica.

22:27

O funcionário judicial José Silva, arguido no processo e-toupeira, teve a sua medida de coação atenuada de prisão preventiva para obrigação de permanência na residência (prisão domiciliária), com vigilância eletrónica.

José Augusto Silva, uma das toupeiras do Benfica, tinha acesso a espaços reservados do Estádio da Luz, onde contactava de perto com os jogadores.No telemóvel do funcionário judicial foram encontradas inúmeras fotografias com jogadores, entre os quais Luisão e Jardel.