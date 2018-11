Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Toupeira’ falha e adia instrução

Júlio Loureiro fala esta terça-feira ao juiz Ivo Rosa. Funcionário judicial quer provar inocência.

Por Fátima Vilaça | 01:30

José Augusto Silva, a ‘toupeira’ suspeita de passar informações de processos em segredo de justiça ao antigo assessor do Benfica, não vai ser ouvido esta terça-feira pelo juiz de instrução, no Tribunal Central de Instrução Criminal. O juiz Ivo Rosa autorizou que o funcionário judicial de Guimarães, que está em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, seja ouvido noutra data.



O início da instrução do processo E-Toupeira fica assim adiado para amanhã. Júlio Loureiro, o outro funcionário judicial de Guimarães arguido no processo, já confirmou ao CM que vai prestar declarações.



"Quero provar que estou inocente. Não acedi a processo nenhum, não cometi nenhum destes crimes", vincou Júlio Loureiro, que está acusado de 79 crimes.



Além dos dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a Benfica SAD também pediram a abertura da instrução do processo. A pretensão dos quatro arguidos é que o juiz Ivo Rosa reconheça as "falhas de investigação" apontadas no processo e que decida não os levar a julgamento ou, pelo menos, que possa reduzir o número de crimes pelos quais estão acusados.



Júlio Loureiro, que se manteve sempre em funções no Tribunal de Guimarães, diz que o processo "afetou de forma irreparável" a sua vida e de toda a sua família. Garante, por isso, que vai provar a sua inocência. O debate instrutório é dia 26.



Vieira promete cargo a juiz

Luís Filipe Vieira pediu a Rui Rangel que tentasse travar uma dívida de um milhão e 600 mil euros que o filho tinha ao Fisco. Em troca prometeu ao juiz um cargo na direção do Benfica ou na Universidade que os encarnados se preparam para instalar no Seixal. Garantia um "salário atrativo".



Por esta troca de favores, desmontada pelos investigadores da Operação Lex, que entra agora na fase final, o presidente do SLB e Rui Rangel podem ser acusados de diversos crimes, entre os quais corrupção e fraude fiscal.