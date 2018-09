Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Toupeira' gaba-se de ser VIP na Luz

Conversas de WhatsApp recuperadas mostram que acessos privilegiados à Luz traduziam-se em poder e influência.

Por Tânia Laranjo | 01:30

José Augusto, o funcionário judicial que está em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, gabava-se da sua influência no Benfica. Dizia aos amigos que arranjava bilhetes para os jogos e até lhe pediam fotografias ou formas de contactar jogadores para festas de aniversário. O 'estatuto' que lhe foi oferecido por Paulo Gonçalves dava-lhe importância, na zona do Minho, onde mora. Afinal, conseguia tirar selfies com os jogadores e entrava na 'catedral' com um diretor a acompanhá-lo.



Do outro lado - Paulo Gonçalves e o empresário Óscar Cruz - ironizavam. Gozavam com o funcionário judicial, que chamavam de fotógrafo, e lembravam que ele era 'maluquinho' pelo Benfica. Ironizavam, mas nunca esqueciam o essencial. Paulo Gonçalves insistia sempre com Óscar Cruz para que José Augusto conseguisse o que ele precisava: o acesso aos processos judiciais, dos encarnados e dos rivais.



São centenas as conversas de WhatsApp que foram recuperadas pela Polícia Judiciária e que mostram isso mesmo. Revelam também que embora Paulo Gonçalves falasse dos funcionários judiciais de forma jocosa também lhes reconhecia relevância. E por isso quando mandava a matrícula dos carros que eles usavam para poderem aceder à garagem dizia aos funcionários do Benfica que se tratava de gente importante.



Jurista queria sempre mais

A 13 de novembro de 2017, José Augusto perguntou a Paulo Gonçalves "se já viu". Teve como resposta que "sim, mas que depois de analisar acha que ainda falta algo". No processo E-Toupeira pode ler-se que "se trata de informação Citius veiculada a Paulo Gonçalves pelo José Augusto". São várias as conversas transcritas nos apensos que mostram isso mesmo, que Paulo Gonçalves pedia frequentemente ao funcionário para aceder a processos e enviar-lhe toda a documentação que conseguia.