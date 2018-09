O Shakhtar Donetsk, clube ucraniano treinado pelo português Paulo Fonseca, teve de resolver um problema... diferente, a poucos dias de receber os alemães do Hoffenheim, na primeira jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Uma toupeira infiltrou-se no relvado do estádio e deu uma verdadeira dor de cabeça aos responsáveis pelo tratamento da relva. Foi preciso abrir buracos e caçar o animal.



O relvado foi depois reparado e o animal devolvido à natureza.





Before the match #ShakhtarHoffenheim at the OSK Metalist in Kharkiv, there appeared some mole holes near the corner flag in front of the northern stand. pic.twitter.com/d5is9i7yP5